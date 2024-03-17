ملابس لافتة.. مي سليم تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وأطلت مي سليم، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون البيج واللبني الفاتح، ونسقت معه بالطو طويل باللون اللبني الفاتح أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي سليم، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت مي سليم، تسريحة ذي الحصا لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور مي سليم