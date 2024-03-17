كاجوال لافت.. نسرين طافش تبهر متابعيها | شاهد

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ومختلفة.

وظهرت نسرين طافش، مرتديه بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح ونسقت معه بلوفر باللون الأبيض والبيج ليكشف جمالها ورشاقتها .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نسرين طافش، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت نسرين طافش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور نسرين طافش