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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بالأحمر اللافت.. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالتها| شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وتألقت نسرين طافش، مرتديه قفطان مميز باللون الاحمر، وتميز القفطان بتصميم الاكمام الواسعه مع تصميم وتطريز مختلف ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نسرين طافش، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت نسرين طافش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز  .

وإليكم صور نسرين طافش

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