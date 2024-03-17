نفحات رمضانية .. محافظ أسوان يوزع الحلوى والشيكولاته على الأطفـ.ـال الأيتام

نفحات رمضانية متنوعة يشهدها الشهر الفضيل برسم البسمة والفرحة على وجوه الأطفال الأيتام حيث حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على زيارة دار الرعاية الإجتماعية للبنين، وتوزيع الحلوى والشيكولاته عليهم، كما أطمئن المحافظ على المضبوطات التى تم مصادرتها فى الحملة المفاجئة الصباحية التى قادها، والتى وجه بإيداعها لدور رعاية الأيتام.

وكلف المحافظ مدير مديرية التضامن الإجتماعي محمد يوسف بتوزيعها على مختلف دور رعاية الأطفال من البنين والبنات بعدالة كاملة لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة منها عليهم.

نفحات رمضانية

وشدد اللواء أشرف عطية على مسئولى الوحدة المحلية بضرورة إيداع أى مضبوطات يتم ضبطها فى مختلف الحملات بدور رعاية الأيتام ، ويتم توثيقها بالصور وتسجيلها بشكل مدقق كإجراءات فورية لردع أى إشغالات أو تجاوزات، وحتى يتسنى تحقيق السيطرة الكاملة على هذه المضبوطات وتوصليها لمستحقيها.

وقام أشرف عطية أيضاً بتفقد حملة " إفطار صائم "، والتى ينفذها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتنسيق مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، ومن بينها مؤسسة مصر الخير لإفطار 500 صائم يومياً.