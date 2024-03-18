ملابس لافتة.. نادين نجيم تستعرض رشاقتها | شاهد

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت نادين نسيب نجيم، مرتديه بلوزة أنيقة وبسيطة باللون الذهبي اللامع ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نادين نجيم، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها.

كما اختارت نادين نجيم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

إليكم صور نادين نجيم