عايز صورة لأولاده.. انهيار شقيقة سائق أوبر المتهم في قضية حبيبة الشماع|شاهد

دخلت شقيقة سائق أوبر المتهم بقضية حبيبة الشماع في حالة بكاء شديدة بسبب وضعه داخل السجن وأصرت علي أنه بريء.

وأكدت أنه خلال الزيارة الأخيرة له أقسم لها أنه ليس له علاقة بالجريمة من قريب أو بعيد، وطلب صورة لأولاده حديثة وعدم إحضارهم لزيارته.

وكشف الدكتور محمد أمين، محامي الراحلة حبيبة الشماع، أن شركة أوبر لم تتواصل مع أسرة حبيبة مضيفا أنه تقدم بشكوى للشركة الأم في أمريكا .

https://youtu.be/ppnDJ5LRifw

وأوضح أن التقرير الطبي عن حالة حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها بأن المجني عليها وصلت المستشفي في حالة مرضية شديدة، وكانت تعاني اضطرابات في درجة الوعي عقب قيامها بالقفز من سيارة المتهم، وبعمل الفحوصات الطبية والأشعات المقطعية علي المخ تبين للأطباء وجود نزيف علي المخ ليتم بعد ذلك نقلها إلى أحد المستشفيات بناء على رغبة أسرتها.

ودخلت والدة حبيبة الشماع في حالة من عدم السيطرة علي أعصابها وانهارت دموعها بغزارة خلال العزاء بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس وسط مواساة من الأهل والأقارب وسط مشاعر سيطرت على الجميع من الحزن والبكاء.

وودعت الأسرة جثمان حبيبة الشماع فتاة الشروق إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة في الوفاء والأمل بمدينة نصر.