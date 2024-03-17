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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بالأسود الجذاب.. رؤي الصبان تتألق بعباءة راقية

رؤي الصبان
رؤي الصبان

نشرت الفنانة والإعلامية الإماراتية رؤي الصبان، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت رؤي الصبان، فى صورتها، مرتدية عباءة سوداء مجسمة حديثة الطراز، مطرزة، وتفاعل الجمهور مع الصورة ، وأبدوا إعجابهم بإطلالتها، من خلال التعليقات الإيجابية.

IMG_٢٠٢٤٠٣١٧_٢٢٥٩٢١ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٣١٧_٢٢٥٩٢١ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٣١٧_٢٢٥٩٢١
IMG_٢٠٢٤٠٣١٧_٢٢٥٩٢١

من هى رؤي الصبان

رؤى الصبان فنانة إماراتية من أصل أردني ولدت يوم 26 يونيو 1991 بمدينه العين لأب أردني وأم مغربية نشأت في دبي، وحصلت على بكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة وماجستير في العلوم الدبلوماسية من الجامعة الأمريكية في دبي.

زواج رؤي الصبان من الإعلامي حمود الفايز 

في فبراير 2018 تزوجت رؤي الصبان من زميلها حمود الفايز بعد علاقة استمرت أشهر، وأنجبت طفلة واحدة اسمها شيخة.

بدأت رؤي الصبان مسيرتها الفنية من خلال تقديم البرامج في مؤسسة دبي للإعلام عام 2007، ثم عملت كمذيعة سنة 2008 وقدمت البرامج التالية : تكنوميديا السحب الكبير مع الناس مهرجان دبي السينمائي فوازير ثلاثين ليلة وليلة كأس دبي العالمي للخيول خمس مواسم ليالــي دبي اربع مواسم الفرصة تاراتاتا وغيرها.

وشاركت رؤى الصبان في العديد من المشاريع الفنية ابرزهم مسلسل "واتس أب أكاديمي" عام 2014، ومسلسل "قبل الأوان" عام 2014، ومسلسل "ملحمة الحب والرحيل" عام 2014 ومسلسل "جزدان الصحراء" عام 2014 ومسلسل "دبي لندن دبي" عام 2015 ومسلسل "غمز البارود" عام 2016 ومسلسل "ممنوع الوقوف" عام 2017.

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