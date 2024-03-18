إمكانيات بتدور عليها وتصميم مميز .. تسريبات لهاتف Vivo X Fold3 .. صور

أعلنت شركة “ Vivo ”عن إستعدادها لإطلاق" Vivo X Fold3 "وهو من هواتف الجيل الثالث القابلة للطي، كما ظهرت عدة تسريبات عنه خلال الفترة الماضية، واليوم تعود التسريبات للكشف عن بعض الصور الرسمية للهاتف.

وأكدت الصور الرسمية التي قد جاءت من “Jia Jingdong” أن هاتف X Fold3 سيكون أنحف وأخف الهواتف القابلة للطي في الأسواق.

من المقرر أن يدعم هذا الإصدار معالج" Snapdragon 8 Gen 3 "وبتصميم أقل سماكة من هاتف vivo X5 Max المميزو بسماكة 4.75 مم.



وأشار نائب رئيس شركة Vivo على أن الكاميرا في هذا الإصدار قد تأتي بآداء يحاكي كاميرة سلسلة Vivo X100، والتي قد تتضمن هاتف X100 Pro والذي إحتل المركز التاسع في تصنيف DxOMark، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن إصدار هذا الهاتف في حدث يعقد في 27 من شهر مارس الجاري.