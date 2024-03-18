عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إمكانيات بتدور عليها وتصميم مميز .. تسريبات لهاتف Vivo X Fold3 .. صور

صدى البلد

أعلنت شركة “ Vivo ”عن إستعدادها لإطلاق" Vivo X Fold3 "وهو من هواتف الجيل الثالث القابلة للطي، كما ظهرت عدة تسريبات عنه خلال الفترة الماضية، واليوم تعود التسريبات للكشف عن بعض الصور الرسمية للهاتف.

وأكدت الصور الرسمية التي قد جاءت من “Jia Jingdong”  أن هاتف X Fold3 سيكون  أنحف وأخف الهواتف القابلة للطي في الأسواق.

من المقرر  أن يدعم هذا الإصدار معالج" Snapdragon 8 Gen 3 "وبتصميم أقل سماكة من هاتف vivo X5 Max المميزو بسماكة 4.75 مم.
  

بإمكانيات وسعر لا يكرر .. إطلاق هاتف iQOO Z9

أرخص هاتف Nokia بكاميرا وتاتش بمصر تشتريه في رمضان

وأشار نائب رئيس شركة Vivo على أن الكاميرا في هذا الإصدار قد تأتي بآداء يحاكي كاميرة سلسلة Vivo X100، والتي قد تتضمن هاتف X100 Pro  والذي إحتل المركز التاسع في تصنيف DxOMark، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن إصدار هذا الهاتف في حدث يعقد في 27 من شهر مارس الجاري.

شركة “ Vivo Vivo X Fold3 معالج Snapdragon 8 Gen 3 فيفو أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

أمطار وسيول من الغد حتى الأحد.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة

موضوعات متعلقة

هواتف "Android" تفاجىء حامليها بميزة جديدة طال انتظارها فما هي ؟

منصة يوتيوب تقدم ميزة لأجهزة التلفاز الذكية ..فما القصة ؟

جوجل تقدم ميزة جديدة لسلسلة هواتف Google Pixel 9

بسعر مغري .. قرب إطلاق معالج سنابدراجون 8s للهواتف الذكية

شركة آبل تثير الجدل وتحذر مستخدمي هواتف آيفون من عادة كارثية..فما القصة ؟

بإمكانيات مميزة وسعر مغري..لينوفو تطلق جهاز Lenovo Legion Y700 اللوحي

أخبار تكنولوجيا |تيك توك تفاجئ صانعي المحتويتيك توك تفاجئ صانعي المحتوي وموبايل جديد من Vivo بسعر رخيص جدا وآخر من موتورولا ينافس سامسونج

ميتا تطلق تطبيق جديد لمنصات التواصل الاجتماعي .. فما هي ميزاته ؟

ترشيحاتنا

عزل موقع حريق مسلسل ياسر جلال وإنقاذ اللوكيشن بالإنتاج الإعلامي.. فيديو

منطقة الحي الشعبي.. تفاصيل حريق لوكيشن مسلسل جودر لـ ياسر جلال

السفير الفرنسي بالقاهرة: مصر شهدت إنجازات ضخمة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة

ننشر اللقطات الأولى من حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال "جودر"

الإفراج عن السلع.. مدبولي: تدبير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد مليون طن سكر

أسرار لأول مرة.. صدى البلد في حوار مع المستشارة هايدي الفضالي|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إمكانيات بتدور عليها وتصميم مميز .. تسريبات لهاتف Vivo X Fold3 .. صور

تسريبات حول هاتف هواوي Nova 12s الجديد قبل إطلاقه بأيام

بالبيجامة.. ياسمين صبري تثير الجدل رفقة قطتها| شاهد

من الإبداع إلى الحرب.. قصة حياة ويلفريد أوين شاعر الحرب العالمية الأولى

فيديو

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

دي خصوصيات وكده كتير.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة لهذا السبب

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ