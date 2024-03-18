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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خاصة اللحوم والدواجن.. خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بأسعار السلع خلال الفترة المقبلة

صورة ارشفية تعبيرية
صورة ارشفية تعبيرية

أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي والباحث بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، أن تحرير سعر الصرف يأتي في سبيل القضاء على السوق الموازية، لافتا إلى أن الأسعار سوف تنخفض  بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بعد نحو شهر من الآن، ولكن ستأخذ بعض الوقت حتى تعود لما كانت عليه.
 

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وأشار الخبير الاقتصادي خلال تصريحاته لصدى البلد، أن خلال الفترة المقبلة سنشهد انخفاض في أسعار اللحوم والدواجن وكافة السلع الاستراتيجية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدولة قضت على السوق السوداء للدولار نهائيًا وقامت بتوحيد سعر الدولار في فترة أقل من المتوقعة.

مصر وجهة استثمارية واعدة

واشاد الخبير الاقتصادي بدور الحكومة المصرية خلال تعاملها مع الازمة الماضية، منوها ان مصر  أحد الاقتصاديات الواعدة إقليميا، حيث تمتلك  جميع المقومات التي تجعلها من الوجهات الاستثمارية الواعدة، سواء علي مستوي التشريعات الجاذبة للاستثمارات، أو البنية التحتية، بالإضافة إلي العنصر البشري المميز، وهو ما سيؤدي إلي ارتفاع معدلات النمو خلال فترة قليلة.

وأوضح أن المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبى إلى مصر، والتى تبلغ حوالى 8 مليارات دولار، من شأنها أن تسهم فى دعم السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفى، بما ينعكس على استقرار وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالاضافة المشروع العملاق وهو مشروع الحكمة كل ذلك سيؤثر بشكل كبير علي الاسعار في الفترة القليلة القادمة مع التشديد الصارم من الرقابة علي جميع الاسواق.

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