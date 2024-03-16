عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم السبت 16 مارس 2024

صدى البلد

استقرت أسعار اللحوم اليوم السبت 16 مارس 2024 في محلات الجزارة، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار اللحمة في منافذ وزارة التموين والزراعة، حيث سجل سعر اللحم البلدي نحو 350 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

ويرصد “ صدى البلد” في السطور التالية أسعار اللحوم في الأسواق والمنافذ الحكومية.

أسعار اللحوم 

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 لـ 400 جنيهً

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بي350 لـ 400 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 250 لـ 280 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 300 لـ 450 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 240 لـ 380 جنيهًا.

 

منافذ وزارة التموين

وصل سعر كيلو اللحم الضأن المبرد لـ 250 جنيهًا.

 

وصل سعر كيلو اللحم الضأن الطازج لـ 270 جنيهًا.

 

سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

 

حققت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

 

سجلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 195 جنيها للكيلو.

منافذ وزارة الزراعة

بلغ سعر كيلو السجق نحو 90 جنيهًا.

 

سجل أسعار اللحم الضأن 135 جنيهًا.

 

وصل سعر كيلو الكبدة لمستوى 135 جنيهًا.

 

وسجل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 150 جنيهًا.

 

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 225 جنيهًا.

 

حقق سعر كيلو اللحوم المجمدة بين 170 لـ 190 جنيهًا.

اسعار اللحوم وزارة التموين سعر اللحم البلدي أسعار اللحوم اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لنقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

لوكيشن المعلم.. شهود عيان يفجرون مفاجأة عن حريق استوديو الأهرام

زادت 10 أضعاف.. قفزة في تحويلات المصريين بالخارج ومفاجأة حول مستقبل الجنيه

جحيم في العمرانية.. صرخات إستغاثة من عقار مجاور لموقع حريق استوديو الأهرام.. فيديو

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

رسميا الآن| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بالتراجع لـ40

ترشيحاتنا

"تخليت عن مبادئي بسبب صلاح".. كلوب يكشف عن شيء لأول مرة يفعله|شاهد

هل الإطالة في السجود بعد رفع الإمام يؤثر في صحة الصلاة

هل اللبان في رمضان يفطر؟.. الإفتاء توضح حقيقة مضغ النبي العلكة وهو صائم

الكويت تستحوذ على 50% من شركة Ecofox الإيطالية

خاصية هتقلب الدنيا.. أحدث ميزة بـ واتساب تغنيك عن بصمة الإصبع

كل الرجالة بتخون ولازم أفكر في التربة.. ماذا قالت فيفي عبده عن الزواج والموت؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تظهر بإطلالة رمضانية| شاهد

هل توجد علاقة بين الفستان الأحمر والجريمة؟.. أخصائي صحة نفسية يجيب

زواج القاصرات انتهاك لحقوق الإنسان.. أخصائي صحة نفسية يوضح أضراره

أقوى مجموعة كلاسيكية.. شيخ قطري يمتلك سيارات من القرن الـ19|صور

فيديو

كل الرجالة بتخون ولازم أفكر في التربة.. ماذا قالت فيفي عبده عن الزواج والموت؟

العلاقة المباحة قبل الزواج.. فتاوى علي جمعة تثير جدلا

مفاجأة بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو.. اعرف الزيادة كام

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ