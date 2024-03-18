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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. الكابينت الإسرائيلي يوسع من صلاحيات الوفد المفاوض في محادثات غزة

الكابينت الإسرائيلي
الكابينت الإسرائيلي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن مجلس الحرب الإسرائيلي " الكابينت " صدق على توسيع صلاحيات الوفد المفاوض في المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق وفق إطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة.

ووفقا لوسائل إعلامية، فإن الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي قد صدق في اجتماعه على مغادرة الوفد المفاوض للدوحة.

وأضافت وسائل الإعلام، أن الوفد الإسرائيلي المفاوض حصل على صلاحيات عامة، لكن البت في بعض القضايا يبقى في يد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت.

ومن المقرر أن يتوجهَ الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد دافيد برنياع، إلى الدوحة اليوم الإثنين لبحث اتفاق التهدئة في غزة.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبيَّن الأنصاري؛ في تصريحات له أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث مع المسؤولة الأمريكية جهود التوصل لوقف لإطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات للمحاصرين بغزة.

وفيما يتعلق بالمفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار؛ أكد الأنصاري أن الوضع معقدٌ بشكل كبير لكن المفاوضات مازالت قائمة.

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