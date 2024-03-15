بلينكن: المفاوضات حول هدنة غزة «مستمرة» لإطلاق سراح المحتجزين.. فيديو

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن بلاده تعمل بجد مع مصر وقطر وإسرائيل؛ لسد الفجوات المتبقية أمام إبرام اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين، مؤكدًا استمرار المفاوضات.

وأضاف "بلينكن"، خلال مؤتمر صحفي في فيينا، عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أن واشنطن تبذل كل ما في وسعها لإنجاز اتفاق، مشيرًا إلى أن إرسال إسرائيل وفدًا للتفاوض إلى الدوحة يعكس إمكانية وضرورة التوصل لاتفاق.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كثيرة جراء الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن بلاده تعمل بشكل مكثف يوميًا مع الحكومة الإسرائيلية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة.