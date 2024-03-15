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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلينكن: المفاوضات حول هدنة غزة «مستمرة» لإطلاق سراح المحتجزين.. فيديو

بلينكن
بلينكن

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن بلاده تعمل بجد مع مصر وقطر وإسرائيل؛ لسد الفجوات المتبقية أمام إبرام اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين، مؤكدًا استمرار المفاوضات.

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بلينكن: الولايات المتحدة تعمل على سد الفجوات بشأن صفقة الرهائن في غزة

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الخارجية الأمريكية: بلينكن يهنئ الغزواني بتوليه رئاسة الاتحاد الأفريقي

وأضاف "بلينكن"، خلال مؤتمر صحفي في فيينا، عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أن واشنطن تبذل كل ما في وسعها لإنجاز اتفاق، مشيرًا إلى أن إرسال إسرائيل وفدًا للتفاوض إلى الدوحة يعكس إمكانية وضرورة التوصل لاتفاق.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كثيرة جراء الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن بلاده تعمل بشكل مكثف يوميًا مع الحكومة الإسرائيلية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة.

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