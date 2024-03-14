الخارجية الأمريكية: بلينكن يهنئ الغزواني بتوليه رئاسة الاتحاد الأفريقي

هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني بتوليه رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري 2024.

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية أرثر ميللر، إن بلينكن تحدث اليوم مع مع الرئيس الموريتاني الغزواني لتهنئته بانتخابه رئيسا للاتحاد الأفريقي.

وأضاف ميللر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أن: "الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة معه في علاقتنا الثنائية وفي القضايا الحيوية في جميع أنحاء القارة".

وانتخب الغزواني رئيسا للاتحاد الأفريقي خلفا لجزر القمر، خلال القمة الأفريقية السابعة والثلاثين التي عقدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال شهر فبراير الماضي.