بلينكن: الولايات المتحدة تعمل على سد الفجوات بشأن صفقة الرهائن في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تعمل بشكل مكثف مع إسرائيل والوسطاء قطر ومصر لسد الفجوات المتبقية في صفقة الرهائن التي من شأنها أن تشهد توقفًا في القتال بين إسرائيل وحماس.

أضاف بلينكن، الذي كان يتحدث خلال زيارة إلى النمسا، إن إرسال إسرائيل لفريق يعكس “إحساسا بالاحتمالية والإلحاح” للتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وتابع: “نعم، كان هناك اقتراح مضاد قدمته حماس، من الواضح أنني لا أستطيع الدخول في تفاصيل ما يتضمنه ذلك، لكن ما يمكنني قوله هو أننا نعمل بشكل مكثف مع إسرائيل وقطر ومصر لسد الفجوات المتبقية ومحاولة التوصل إلى اتفاق”.

أضاف وزير الخارجية الأمريكي: "لدينا محادثات تجري الآن، ونحن نتحدث هنا، وأنا مقتنع بأنها ستستمر في الأيام المقبلة".