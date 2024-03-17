نتنياهو: مطالب حماس الغريبة تجعل صفقة الرهائن أكثر صعوبة

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مطالب حركة حماس الغريبة تجعل هذه الصفقة أكثر صعوبة بكثير.

وأضاف نتنياهو لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن إسرائيل ستواصل محاولة التوصل إلى صفقة تحرير الرهائن بغزة، مؤكدًا أن “الوقت سيخبرنا لكن مطالب حماس الغريبة تجعل هذه الصفقة أكثر صعوبة بكثير”.

وتابع قوله "لكننا سنواصل المحاولة لأننا نريد عودة هؤلاء الرهائن”، مؤكدًا أن الضغط العسكري المستمر هو "الشيء الوحيد الذي يدفع حماس إلى تحرير الرهائن".

وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانتقادات المتزايدة من قبل مسئوليها ضد قيادته وسط الحرب مع حماس، قائلا إن الضغط لن يمنع إسرائيل من تحقيق “النصر الكامل”.