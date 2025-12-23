رمضان خانك.. هجوم عنيف من جماهير الأهلي ضد مجلس إدارة النادي

هاجمت جماهير النادي الأهلي مجلس إدارة النادي برئاسه محمود الخطيب على ملعب غزل المحلة عقب دعمه لـ رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، بعد أزمته الأخيرة.

وهتفت جماهير النادي الأهلي، خلال مباراة غزل المحلة بكأس عاصمة مصر ورددت: “رمضان خانك عادي.. جمهورك ابن النادي”.

وجاء هتاف جماهير الأهلي في إشارة للغضب من قرار النادي بدعم رمضان صبحي لاعب بيراميدز من الناحية القانونية بعد أزمته الأخيرة رغم التخلي عن جماهير الأهلي التي تعاني من نفس الأزمة على مدار الفترة الماضية.

وحقق فريق غزل المحلة على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، باستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر ، وهي المباراة التي خاضها الأهلي بفريق كامل من الشباب باستثناء حسين الشحات ومصطفى العش.