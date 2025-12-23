أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي قطاع غزة، مضيفا أن 10 مليار و 200 مليون دولار حصيلة قناة السويس في 2023.

وأصاف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن عن بدأت مرحلة جديدة في عودة سفن الحاويات التابعة للخطوط الملاحية الكبرى للعبور من القناة، متابعا أن هذا العبور يأتي عقب الإعلان عن العودة الكاملة لسفن المجموعة الفرنسية.

وتابع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن سفينة الحاويات العملاقة يبلغ طول السفينة 318 مترا وعرضها 40 مترا وبغاطس 14 مترا وحمولتها الكلية 82 ألف طن.





