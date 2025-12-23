عبد الغفار : يجب دعم البحث العلمي في مصر من أجل مستقبل أفضل للمواطنين

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء على هامش جولة تفقدية في مشروعات حياة كريمة بالجيزة، لمراسل برنامج على مسئوليتي هاني النحاس، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تفقد مشروعات حياة كريمة بالجيزة.



وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مشروعات حياة كريمة بالجيزة تغير حياة المواطن المصري، متابعا أن 9.6 مليون نسمه تعداد سكان محافظ الجيزة.

وأكمل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مشروعات حياة كريمة تخاطب كل المصريين، مستدركا أن مشروعات حياة كريمة بالجيزة دليل علي التغيير في حياة المواطنين.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مشروعات حياة كريمة بالجيزة أحدث نقلة نوعية في حياة المواطن، ولا يوجد تقصير في ملف الأدوية ونحاول تحقيق توقعات المواطنين.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، أن لابد من دعم البحث العلمي في مصر من أجل مستقبل أفضل.

