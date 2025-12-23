قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب قطعة أرض.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على صاحب معرض سيارات بالبحيرة
انهيار عقار إمبابة.. انتشال 3 متوفين و8 مصابين وعمليات الإنقاذ مستمرة
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
السد القطري يحقق الفوز امام شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة
ماكانش بيحصل.. أحمد موسى: واحدة من أكبر حاويات العالم عدت اليوم من قناة السويس
بالصور.. صدى البلد يكرم اتحاد الريشة الطائرة بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم لـ Air Badminton
أحمد موسى: الكهرباء لن تنقطع العام الحالي ولا المقبل
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
حوادث

انهيار عقار إمبابة.. انتشال 3 متوفين و8 مصابين وعمليات الإنقاذ مستمرة

ندى سويفى

لا تزال فرق الإنقاذ تعمل بلا كلل في منطقة الكيت كات بإمبابة لانتشال ضحايا انهيار عقار وأجزاء من عقار مجاور، بعد أن أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين، تم نقل 8 إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

في البداية نقل يوجد 7 مصابين لتلقي العلاج بالمستشفى، بينهم 3 سيدات و4 رجال، و خرج مصاب واحد فقط، كما توجد 6 حالات بحالة مستقرة، في حين سيتم نقل مصابة تعاني من نزيف شديد إلى مستشفى المطرية التعليمي. وقد نُقلت جثث الضحايا الثلاثة إلى مشرحة المستشفى، ومنذ قليل تم اخراج المصاب الثامن.

واستيقظ سكان منطقة الهنيدي بالكيت كات صباح اليوم على مأساة، بعد انهيار عقار مكون من 5 طوابق بشكل مفاجئ. فور تلقي غرفة عمليات محافظة الجيزة البلاغ، وجه اللواء محمد مجدي أبوشميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، رجال الأمن إلى موقع الحادث، وانتقلت قوات الإنقاذ البري بقيادة اللواء محمد عدلي، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

أثناء عمليات الإنقاذ، قامت الفرق بفصل الكهرباء والغاز الطبيعي عن المنطقة كإجراء احترازي، وتم استخدام ونش لرفع حطام العقار، نظرًا لضيق الشوارع وصعوبة الوصول إلى المصابين. وبذل رجال الحماية المدنية جهودًا مضنية لاستخراج المصابين من تحت الأنقاض، حيث تمكنت الفرق مؤخرًا من انتشال أحد المصابين بعد استغاثته.

كما استمعت أجهزة الأمن، تحت إشراف اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أقوال شهود العيان والمصابين الناجين، وتم تحرير محضر بالواقعة. ووجهت النيابة العامة تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وطلبت ملف العقار من الحي للتحقق من صدور أي قرار إزالة أو تنكيس للعقار.

الجهات المختصة أكدت استمرار عمليات البحث والإنقاذ لضمان انتشال أي ناجين محتملين وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، مع متابعة الوضع لحظة بلحظة لتقييم أي مخاطر قد تهدد العقارات المحيطة.

فرق الإنقاذ ضحايا الكيت كات إمبابة

