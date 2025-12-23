بإستخدام الأسلحة البيضاء والعصا الخشبية.. القبض على طرفى مشاجرة بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء بدمياط والزعم بكون أحد أطرافها فرد شرطة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 نوفمبر الماضى تبلغ لمركز شرطة الزرقا بمديرية أمن دمياط من الأهالى بحدوث مشاجرة بين طرف أول ( 3 أشخاص " أحدهم مصاب بجرح بالرأس" ) وطرف ثان ( 4 أشخاص "أحدهم خفير نظامى"- 3 منهم مصابين بجروح قطعية متفرقة ) جميعهم مقيمين بدائرة المركز.. لخلافات سابقة بينهم حول الجيرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية محدثين إصابتهم المنوه عنها .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وبحوزتهم (2 سلاح أبيض – 2 عصا خشبية) المستخدمين فى التعدى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين .. وتولت النيابة العامة التحقيق حيث قررت إستمرار حبس الطرف الأول .





