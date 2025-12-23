قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بسبب قطعة أرض.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على صاحب معرض سيارات بالبحيرة

السيارة
السيارة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر مالك قطعة أرض زراعية من شخصين لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب والسب وتحطيم سيارته بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ لمركز شرطة المحمودية بالبحيرة من القائم على النشر (مالك معرض سيارات – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (مزارعان – مقيمان بمحافظة كفر الشيخ) لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب بعصا خشبية وقطع الطريق المؤدى لقطعة أرض زراعية ملكه ومنعه من نزولها وإحداث تلفيات بسيارته بقصد الإستيلاء عليها.

 أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما أقرا بأنهما مستأجران للأرض المشار إليها من شقيق الشاكى ووجود خلافات حول الميراث بين الشاكى وشقيقه ، وبتاريخ الواقعة قام الشاكى بمنعهما من نزول الأرض والتعدى عليهما بالضرب محدثاً إصابة أحدهما بكدمات وسحجات متفرقة فقاما بإحداث تلفيات بالسيارة خاصته بإستخدام عصا خشبية وقطعة حديدية تخلصا منهما بإلقائهما بأحد المجارى المائية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه حيال الطرفين وتولت النيابة العامة التحقيق. 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى أرض زراعية

