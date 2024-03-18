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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مليون و800 ألف جنيه.. سقوط مستريحة جديدة بسوهاج في قبضة الأمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من إلقاء القبض على ثلاثينية؛ إثر اتهامها بالاستيلاء على مبالغ مالية من 8 أشخاص بلغت جملتها مليون و800 ألف جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ8% من قيمة رأس المال إلا أنها توقفت عن سداد أصول المبالغ المالية وارباحها واستولت عليها دون رد.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود محضرٍ من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن بلاغ المدعوة 'سمر م.د.ح' 36 سنة، حاصلة على دبلوم صناعي، و7 أشخاص آخرين يقيمون دائرة المركز.

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وتضمن البلاغ تضررهم من المدعوة 'سماح ا.ا.ا' 34 سنة، لا تعمل، وتقيم دائرة المركز، لاستيلائها على مبالغ مالية منهم بلغت جملتها مليون و800 ألف جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ8% من قيمة رأس المال إلا أنها توقفت عن سداد أصول المبالغ المالية وارباحها واستولت عليها دون رد.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمه وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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