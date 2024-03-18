مفاجأة مدوية حول رفض إمام عاشور توزيع جائزة نهائي كأس مصر على زملائه

تداولت تقارير صحفية في الأيام الأخيرة معلومات تفيد برفض اللاعب إمام عاشور توزيع جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس مصر، والتي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار، على زملائه في الفريق.

وكان هناك اتفاق مسبق بين اللاعبين لتوزيع الجائزة بعد المباراة على جميع اللاعبين، كتقدير لجهود الجميع.

وعلم صدى البلد، أنه لا صحة لهذه الادعاءات، وأن رفض إمام عاشور توزيع الجائزة كاملة وطلبه الحصول عليها بشكل فردي عار تمامًا عن الصحة.

ووفقا لما كشفته تقارير صحفية، فإن إمام عاشور سيحصل على 5 آلاف دولار، وسيتم توزيع باقي المكافأة على باقي اللاعبين.

وأشارت تقارير، إلى أن اللجنة المنظمة للمباراة النهائية ستقوم بإرسال مكافأة جائزة أفضل لاعب مع مكافأة التتويج بالبطولة، التي تبلغ قيمتها 950 ألف دولار.