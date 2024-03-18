هموت منك.. تعليق مثير من إمام عاشور على حلقة كهربا مع رامز

علق إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي حلقة محمود عبد المنعم كهربا مع رامز جلال في برنامج رامز جاب من الآخر.

وكتب إمام عاشور من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام :" هموت منك ".

وعلق محمود كهربا علي صفقة انتقال امام عاشور الي الاهلي وعبد الله السعيد الي للزمالك .

وقال كهربا ردا على سؤال لـ رامز جلال: ايه الصفقة الأقوى إمام عاشور للأهلي ولا عبد الله السعيد للزمالك ؟: لأ طبعا فرق السما والأرض.. إمام عاشور الصفقة الأقوى



وقع عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك ومحمود كهربا لاعب النادي الأهلي، ضحايا حلقة اليوم من برنامج " رامز جاب من الآخر " الذي يقدمه الفنان رامز جلال والمذاع على قناة " إم بي سي مصر".