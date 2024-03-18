عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هموت منك.. تعليق مثير من إمام عاشور على حلقة كهربا مع رامز

صدى البلد

علق إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي حلقة محمود عبد المنعم كهربا مع رامز جلال في برنامج رامز جاب من الآخر.

وكتب إمام عاشور من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام :" هموت منك ".

وعلق محمود كهربا علي صفقة انتقال امام عاشور الي الاهلي وعبد الله السعيد الي للزمالك .

وقال كهربا ردا على سؤال لـ رامز جلال: ايه الصفقة الأقوى إمام عاشور للأهلي ولا عبد الله السعيد للزمالك ؟:  لأ طبعا فرق السما والأرض.. إمام عاشور الصفقة الأقوى


وقع عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك ومحمود كهربا لاعب النادي الأهلي، ضحايا حلقة اليوم من برنامج " رامز جاب من الآخر " الذي يقدمه الفنان رامز جلال والمذاع على قناة " إم بي سي مصر".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

مصر تعبر الأزمة.. 56 مليار دولار تعالج أوجاع الاقتصاد|وهدية ثمينة في أبريل

تعرف على آخر تعديلات قانون الايجار القديم.. ومفاجأة لإنهاء الأزمة نهائيا

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين

صراخ واعترافات جريئة .. أبرز لقطات كهربا وعبد الله السعيد في رامز جاب من الآخر

بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر

قراءة القرآن من المصحف في التراويح.. الإفتاء: مباحة بشرط لا يعرفه كثيرون

الخارجية الأمريكية تعلق على خطط إسرائيل لاجتياح رفح وتهجير الفلسطينيين

فرق السما والأرض.. تعليق مثير من كهربا على صفقتي إمام عاشور وعبد الله السعيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت لافت.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها | شاهد

قفطان لافت.. درة تثير الجدل رفقة زوجها وأصدقائها| شاهد

مسلسل كامل العدد بلس 1 الحلقة 8.. دينا الشربيني تدعو شريف سلامة لحضور حفل الهالوين

لوك ناعم.. هنا الزاهد تستعرض جمالها رفقة أصدقائها | شاهد

فيديو

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

فتح عينه لأول مرة.. ماذا طلب اللاعب أحمد رفعت بعد إفاقته من الغيبوبة؟

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ