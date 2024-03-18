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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

العربى الناصرى: مصر بذلت جهودا بارزة لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

معبر رفح
معبر رفح

طالب الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، بضرورة تدخل المجتمع الدولي من أجل رفع جميع القيود علي معبر رفح من الجانب الفلسطيني لإدخال المساعدات لقطاع غزة، مؤكدا أن القيود التي تفرضها إسرائيل لعرقلة المساعدات للأشقاء في فلسطين حتما سوف يؤدي إلي كارثة إنسانية.

وقال أبو العلا، إن الكيان الصهيوني ارتكب جرائم في حق الإنسانية بأكملها وسط صمت دولي رهيب وارتكب مجازر دموية وقتل الأطفال والشيوخ والناس وشرد عائلات وهدم البنية التحتية لجميع القطاع في عزة، مشيرا إلي أن الدولة المصرية طالبت مرارا وتكرارا بوقف إطلاق النار وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية حتي لا نصل إلي كوارث إنسانية.

وأكد أبو العلا، أن معبر رفح من ناحية مصر لم يغلق، وأن مصر علي المستويين الرسمي والشعب طالبت بضرورة مزيد من إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، خاصة في ظل الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع أدى لكارثة إنسانية ومجاعة حذرت منها الدولة المصرية، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث عن هذا الأمر في جميع المحافل فضلا عن كلمات وخطاباته.

وأكد محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصري، أن الدولة المصرية بذلت جهودا مضنية من أجل إدخال المساعدات الإنسانية، كما أنها لم تغلق المعبر في أي مرحلة من مراحل العدوان على غزة  علي مدار التاريخ تحديدا منذ السابع من أكتوبر 2023.

ودعا أبو العلا، المجتمع الدولي تحمل مسئولياته كاملة، وأن يستمع إلي صوت الحكمة ممثلا في صوت الدولة المصرية التي تنتصر للإنسانية وتدعم القضية الفلسطينية.

رفح معبر رفح غزة قطاع غزة مصر

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