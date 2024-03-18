خبير: البورصة المصرية تسجل أكبر خسائر يومية منذ جائحة كورونا

قال حسام عيد رئيس مجلس إدارة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية Egx30 أغلق اليوم على انخفاض ملحوظ قدره 1970.59 نقطة بنسبة هبوط حاد 6.34% والتي تعتبر أكبر نسبة هبوط له على مدار الأربع سنوات الماضية.

وأضاف أن المؤشر الرئيس للبورصة سجل مستوى إغلاق عند 29091.29 نقطة بفضل استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح والأداء السلبي والهبوط لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو البيع وجني الأرباح الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لتحقيق أعلى نسبة خلال تعاملات الفترة الأخيرة.

وتابع أن المؤسسات المالية الأجنبية والعربية اتجهت نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 29000 نقطة وباستقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 29000 نقطة قد يدفعه إلى الارتداد ومعاودة الصعود مرة أخرى مدعوما باستمرار اتجاه المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للاسهم خاصة القيادية.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 قال حسام عيد إنه شهد أيضا انخفاضا ملحوظا خلال تعاملات اليوم وأغلق على تراجع حاد قدره 535.31 نقطة بنسبة هبوط 7.85% وهي أكبر نسبة هبوط له على مدار الاربع سنوات الماضية بفضل الأداء السلبي والهبوط لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد العرب نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

وأوضح أن المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب اتجهوا نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية بالأسهم وخاصة الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة والتي سجلت تراجعات قوية خلال تعاملات اليوم وباستقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو ٦٨٠٠ نقطة قد يدفعه إلى اختبار واختراق مستوى المقاومة الرئيسي وهو ٦٤٠٠ نقطة مدعوما بارتداد الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب والمصريين نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر السبعيني.