البورصة تخسر 133 مليار جنيه.. ومؤشرها يهبط 6.3% بختام تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 133 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.905 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 6.34% ليغلق عند مستوى 29091 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.96% ليغلق عند مستوى 35074 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 6.3% ليغلق عند مستوى 12398 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.85% ليغلق عند مستوى 6284 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 7.62% ليغلق عند مستوى 9023 نقطة.