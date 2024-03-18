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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقيب أطباء كفر الشيخ ينعى الدكتور أحمد عمارة استشاري جراحة العظام

الدكتور أحمد عمارة
الدكتور أحمد عمارة

نعى الدكتور أحمد الجنزوري، نقيب الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، ببالغ الحزن والأسى الدكتور أحمد عمارة، استشاري جراحة العظام، والذي وافته المنية اليوم، داعياً الله له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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وقال الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ السابق، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنا لله وإنا إليه راجعون .. فقدت الأسرة الطبية بكفر الشيخ رجلاً من أنقى الرجال صديقي ورفيق دربي الدكتور أحمد عمارة، استشاري العظام، ومعلم لأجيال من أطباء العظام بكفر الشيخ.. اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة».

 

وتابع: «اللهم اجعل ليلته هذه أسعد لياليه.. اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، تعازينا لأبنائه ومحبيه ونقابة أطباء كفر الشيخ  وكل الأسرة الطبية بكفر الشيخ ونسألكم جميعاً الدعاء له، وسبحان من له الدوام».

استشاري جراحة العظام استشاري جراحة الدكتور أحمد الجنزوري إنا لله وإنا إليه راجعون بمحافظة كفر الشيخ

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