قفطان لافت.. درة تثير الجدل رفقة زوجها وأصدقائها| شاهد

نشر هاني سعد زوج الفنانة درة، صورا جديدة لهم عبر خاصية ستوري من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت درة، مرتدية بنطالا باللون الأسود مع توب بسيط بنفس اللون، ونسقت معهم قفطان باللون الأسود والأصفر ذا تصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت درة، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت درة، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور درة