بالبيجامة.. ياسمين صبري تثير الجدل رفقة قطتها| شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت ياسمين صبري، مرتديه بيجامة من الستان باللون البينك ذا نقوشات أنيقة وناعمة لتكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين صبري في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ياسمين صبري