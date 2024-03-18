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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مكياج لافت.. كارولين عزمي تثير ضجة بظهورها الجديد| شاهد

كارولين عزمي
كارولين عزمي

شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة. 

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وتألقت كارولين عزمي، مرتدية جاكيت بسيطا باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت كارولين عزمي، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت كارولين عزمي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور كارولين عزمي

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