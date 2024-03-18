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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتح تحقيق لمعرفة ملابسات حريق موقع تصوير مسلسل الفنان ياسر جلال ..تفاصيل

مسلسل ياسر جلالة
مسلسل ياسر جلالة

قررت الجهات القضائية المختصة فتح تحقيق لمعرفة أسباب حريق موقع التصوير الخاص بمسلسل ألف ليلة وليلة "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال.

وأجرت الأجهزة الأمنية بالجيزة تحريات مكثفة حول نشوب حريق لوكيشن مسلسل ألف ليلة وليلة "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال للكشف عن اسباب الحريق. 

وأشار عدد من العاملين في المسلسل والمشاركين في المسلسل إلى أن نشوب الحريق يرجع لمشهد تمثيلي كان يتم فيه "خبز العيش" ويستخدمون أنبوبة بوتاجاز لتوصيل النار للفرن باستخدام خرطوم، لكن حدثت مشكلة بخرطوم الأنبوبة بسبب عدم وجود عوازل داخل الفرن وفشلوا في تشغيلها.

وتبين أن العاملين أحضروا فحما وأشعلوه، فتطاير بعضها بفعل الهواء واشتعل في الديكور وهو عبارة عن منزل خشبي وكميات من الفوم ملصقة ببعضها بالتنر ما ادى لاشتعال النيران لكن تم السيطرة عليها قبل امتدادها لباقي المنطقة المجاورة وتم إخماده دون وقوع إصابات.

وأضافت التحريات ان الحريق التهم منزل خشبي تم بناؤه على مساحة 120 مترا لتصوير بعض أحداث المسلسل، وتم بناء فرن بلدي لاستخدامه في تصوير مشهد عمل خبز، وهو من المشاهد الأساسية.

وكشفت التحريات الاولية في حريق لوكيشن مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال ان النيران اندلعت في منطقة الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي المخصص لتصوير الأعمال الدرامية، ومسلسلات رمضان، وتم السيطرة عليها دون خسائر بشرية. 

وشهد لوكيشن تصوير مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال نشوب حريق طفيف في أحد ديكورات العمل وتم اخماده سريعا دون اصابات او خسائر بشرية. 

ونشر الفنان شريف إدريس  عبر صفحته الشخصية منشورا عن السيطرة علي حريق داخل ديكور مسلسل “ جودر” قائلا: هو ايه حكاية الحرايق يا جدعان.. تمت السيطرة علي حريق في ديكور الف ليلة وليلة “ جودر” الخمد الله ربنا ستر. 

من جانبه كشف المخرج إسلام خيري مخرج مسلسل جودر أن الحريق كان بسيطًا، ونشب داخل لوكيشن محل في مدينة الإنتاج الإعلامي، لكن تم السيطرة عليه بشكل عاجل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، ولم تحدث خسائر بشرية. 

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