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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية بشأن الأمطار على الطرق

الأمطار على الطرق
الأمطار على الطرق

وجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة ومهمة لقائدي المركبات على الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية، بشأن القيادة خلال الطقس السيئ والأمطار، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي أشارت إلى توافر فرص سقوط الأمطار في المحافظات المختلفة.

نصائح وزارة الداخلية للقيادة أثناء مياه الأمطار

خفض سرعة السيارة الى 30 كم/ ساعة.

إضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامي فى الوضع المنخفض.

استخدام أنوار الانتظار.

فتح رجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها.

استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك.

الالتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السرعة بأي حال من الأحوال.

مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

الالتزام بتعليمات رجال المرور.

من الأفضل عدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة.

نشرت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، عددا من الخدمات الأمنية بمختلف الطرق لإجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور؛ عقب هطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال هطول الأمطار.

الداخلية الطقس السيئ الأرصاد الجوية قائدي المركبات وزارة الداخلية

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رسالة عاجلة من وزارة الداخلية بشأن الأمطار على الطرق


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