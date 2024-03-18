تحرك عاجل من التعليم لحماية الطلاب والمعلمين بالمدارس من مخاطر الأمطار|تفاصيل

تلقت المدارس تعليمات عاجلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لحماية الطلاب والمعلمين في المدارس من مخاطر سقوط الأمطار التي تشهدها محافظات مصر حاليا بشكل مفاجئ.

تمثلت تعليمات وزارة التربية والتعليم الصادرة لـ المدارس لحماية الطلاب والمعلمين في المدارس من مخاطر سقوط الأمطار :

التنبيه على مديري المدارس بضرورة فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول و عدم إعادته الا بعد التأكد من جفاف الجدران و الأرضيات.

التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء و تغيير الفيش التالفة في جميع الفصول.

مراجعة جميع وصلات الكهرباء و تغطية الأسلاك و البواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

التأكد من نظافة أسطح المدراس و عدم و جود اى مخلفات او رواكد عليها وتسليك مسالك المطر.

عدم ترك الطلاب بالفناء او خارج الفصول أثناء سقوط امطار.

تقديم نصائح للطلاب من خلال فقرات البرنامج الاذاعي وصحف الحائط بعدم الاقتراب من اعمدة الانارة أثناء سقوط الامطار او بعد سقوط الامطار حرصا علي حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء.

التواصل مع غرفة العمليات بالإداره التعليمية في حالة الطوارئ.

وكانت قد شهدت محافظات مصر اليوم الاثنين ، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرفة ، و سادت الأجواء الباردة على أغلب الأنحاء إلى جانب سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية ، ومناطق من شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ، وعلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة عن درجة الحرارة اليوم الإثنين 18 مارس القاهرة وجميع المحافظات والتي جاءت عبر السطور التالية: