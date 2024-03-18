عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحرك عاجل من التعليم لحماية الطلاب والمعلمين بالمدارس من مخاطر الأمطار|تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تلقت المدارس تعليمات عاجلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لحماية الطلاب والمعلمين في المدارس من مخاطر سقوط الأمطار التي تشهدها محافظات مصر حاليا بشكل مفاجئ.

تمثلت تعليمات وزارة التربية والتعليم الصادرة لـ المدارس لحماية الطلاب والمعلمين في المدارس من مخاطر سقوط الأمطار :

  • التنبيه على مديري المدارس بضرورة فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول و عدم إعادته الا بعد التأكد من جفاف الجدران و الأرضيات.
  • التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء و تغيير الفيش التالفة في جميع الفصول.
  • مراجعة جميع وصلات الكهرباء و تغطية الأسلاك و البواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.
  • التأكد من نظافة أسطح المدراس و عدم و جود اى مخلفات او رواكد عليها وتسليك مسالك المطر.
  • عدم ترك الطلاب بالفناء او خارج الفصول أثناء سقوط امطار.
  • تقديم نصائح للطلاب من خلال فقرات البرنامج الاذاعي وصحف الحائط بعدم الاقتراب من اعمدة الانارة أثناء سقوط الامطار او بعد سقوط الامطار حرصا علي حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء.
  • التواصل مع غرفة العمليات بالإداره التعليمية في حالة الطوارئ.

وكانت قد شهدت محافظات مصر اليوم الاثنين ، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرفة ، و سادت الأجواء الباردة على أغلب الأنحاء إلى جانب سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية ، ومناطق من شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ، وعلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة عن درجة الحرارة اليوم الإثنين 18 مارس القاهرة وجميع المحافظات والتي جاءت عبر السطور التالية:

  • درجة الحرارة في القاهرة: الصغرى 12 والكبرى 18
  • درجة الحرارة في الإسكندرية: الصغرى 11 والكبرى 17
  • درجة الحرارة في بورسعيد: الصغرى 12 والكبرى 18
  • درجة الحرارة في الزقازيق: الصغري 13والكبري 21
  • درجة الحرارة في السويس: الصغرى 13 والكبرى 20
  • درجة الحرارة في الإسماعيلية: الصغرى 12 والكبرى 19
  • درجة الحرارة في دمياط: الصغرى 11 والكبرى 18
  • درجة الحرارة في كفر الشيخ: الصغرى 12 والكبري 21
  • درجة الحرارة في الغردقة: الصغرى 16 والكبري 16
  • درجة الحرارة في الفيوم: الصغري 12 والكبري 22
  • درجة الحرارة في بني سويف: الصغري 14 والكبري 22
  • درجة الحرارة في المنيا: الصغري 12 والكبري 23
  • درجة الحرارة في أسيوط: الصغري 13 والكبري 22
  • درجة الحرارة في سوهاج: الصغري 13 والكبري 23
  • درجة الحرارة في قنا: الصغري 15 والكبري 24
  • درجة الحرارة في الأقصر: الصغري 16 والكبري 25
  • درجة الحرارة في أسوان: الصغري: 16 والكبري 23
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم المدارس المعلمين الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

مصر تعبر الأزمة.. 56 مليار دولار تعالج أوجاع الاقتصاد|وهدية ثمينة في أبريل

تعرف على آخر تعديلات قانون الايجار القديم.. ومفاجأة لإنهاء الأزمة نهائيا

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية بشأن الأمطار على الطرق

منخفض جوي وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة بهذه المحافظات

ترشيحاتنا

سرايا القدس تستهدف تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في وسط غزة

إيلون ماسك يُحدث ثورة في أسواق الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل

أكبر الضربات لـ«مافيا العملة».. سقطوا بـ1.2 مليون دولار و48 ألف ريال| تفاصيل

5 مليار دولار|مفاجأة بشأن قرض صندوق النقد الدولي لمصر.. الخير قادم

علي جمعة: الميراث يطهر المال حتى لو كان حراما.. فيديو

نجوى فؤاد: مش ندمانة على تمثيل المشاهد الجريئة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل صدفة الحلقة 8| فراس سعيد يحاول قتل خالد الصاوي.. وريهام حجاج تتعرض للخطف

بعد أزمة أروى جودة .. تعرف على أسباب مرضها

النيران تلتهم ستوديوهات التصوير.. حريق بلاتوهات جودر والمعلم والكبير أوى| تفاصيل

جمبسوت لافت.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

فتح عينه لأول مرة.. ماذا طلب اللاعب أحمد رفعت بعد إفاقته من الغيبوبة؟

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ