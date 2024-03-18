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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يتناول الإفطار وسط الطلاب.. صور

الإفطار الجماعي لطلاب
الإفطار الجماعي لطلاب الأزهر

تناول الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، طعام الإفطار مع أبنائه الطلاب، بحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومحمد عبد الخالق أمين عام الجامعة.

وخلال تناول طعام الإفطار نقل فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، تهنئة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لأبنائه الطلاب بشهر رمضان المبارك، داعيا المولى -عز وجل- أن يبارك في طلاب جامعة الأزهر جميعًا، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف؛ لحرصهما الدائم والمستمر على متابعة أحوال جميع الطلاب والطالبات في مختلف الكليات.

من جانبهم، وجه طلاب جامعة الأزهر الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ لحرصه على مشاركتهم الإفطار.

جدير بالذكر أن الأزهر الشريف يقيم المائدة الرمضانية لخدمة طلاب الأزهر الوافدين في الجامع الأزهر بإجمالي ما يقارب 5 آلاف وجبة إفطار يوميًّا، بجانب مائدة رمضانية لخدمة طلاب الجامعة من غير المقيمين في المدن الجامعية بإجمالي 2000 وجبة يوميًّا.

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