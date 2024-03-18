يعد برياني الفراخ من الأكلات الشهية التى يمكن تقدميها فى الأسبوع الثاني من شهر رمضان لكسر روتين الأطباق التقليدية على السفرة.

نعرض لكم طريقة عمل برياني الفراخ بمذاق شهي وذلك من خلال وصفة الشيف بسمة السباعي.

مقادير بريانى الفراخ



تتبيلة الدجاج

دجاجة مقطعة 8 قطع منزوعة الجلد.

2 كوب زبادي.

ملعقة كبيرة صلصة.

ملعقتين كزبرة خضراء مفرومة.

3 فصوص ثوم مفروم ناعم.

ملعقة زنجبيل طازج مفروم أو بودرة

ملعقة خل ابيض.

ملعقة كبيرة بهارات

ملعقة من خليط هذه البهارات (كاري، كركم، بودرة بصل، بودرة ثوم، فلفل أحمر، كمون، ملح).



مكونات أرز البرياني

3 أكواب أرز بسمتي.

حبة بطاطس مقطعة مكعبات.

حبة طماطم مفرومة.

كوب خضار مشكل (فاصوليا، بسلة، جزر).

زبدة أو سمن.

حبة فلفل رومي (غير حار) مقطعة مكعبات.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

أعواد قرفة

حبهان (هيل) صحيح

ليمون مجفف

ورق لورا

مسامير قرنفل

مكعب مرقة دجاج (اختياري).

1/4 ملعقة زعفران.



طريقة عمل بريانى الفراخ :

-تخلط مكونات تتبيلة الدجاج جيداً وتتبل قطع الدجاج وتوضع في الثلاجة لمدة يوم كامل أو ساعتين على الأقل.

-في مقلاة عميقة يوضع قليل من الزبدة ويضاف إليها البطاطس والخضار المشكل ويقلب، ويترك على نار هادئة حتى منتصف النضج ويرفع من على النار.

-في قدر عميق يرفع على النار توضع الزبدة وتضاف إليها البهارات غير المطحونة مع التقليب لمدة دقيقتين.

-يضاف البصل للزبدة ويقلب جيداً حتى يتحول لونه إلى الأصفر.

-يضاف الدجاج بالتتبيلة إلى البصل مع التقليب ثم يضاف إليه الفلفل المكعبات والطماطم المفرومة ومكعب مرقة الدجاج وكوبين من الماء ويترك على نار متوسطة حتى ينضج الدجاج تماماً .

ويسلق الأرز فى الماء المغلي مع قليل من الزبدة والملح حتى منتصف النضج.

-بعد أن ينضج الدجاج تضاف إليه الخضروات المشكلة والأرز ويضاف إليه كوب من الماء مذاب فيه الزعفران ويقلب.

-يترك برياني الفراخ على نار هادئة حتى تمام النضج ويجمل بالزبيب والمكسرات، ويقدم مع سلطة الزبادي وسلطة خضراء أو حسب الرغبة.