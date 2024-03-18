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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

كواليس مسلسل كامل
كواليس مسلسل كامل العدد +1

نشر برنامج ET بالعربي، مقطع فيديو قصيرا من كواليس مسلسل كامل العدد +1، عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهر في الفيديو أبطال مسلسل كامل العدد+1 (دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس) وهن يرقصن على أغنية يا معدي للمطرب موسى. 

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 8

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل “كامل العدد بلس1 ” العديد من الأحداث الطريفة بين أحمد وليلي.

أحمد (شريف سلامة) يدخل فى نزاع مع ابنته فريدة (لينا صوفيا) بسبب زميلها سيف.

بدرة تطلب من حماتها فوزية (ميمي جمال)  العودة لتعليم كورسات الرقص الشرقي ولكنها ترفض.

 ليلي (دينا الشربيني )  تكتشف حساب ابنتها أمينة على تطبيق التيك توك عن طريق صديقتها إنجي و التى تصدر عليه فيديوهات رقص ويحدث تصادم بينهما .

 

حياة (إسعاد يونس) وليلي (دينا الشربيني ) تجهزان لمخطط جديد حتى تبعدا أحمد عن ملك ، وتفاجئه بحضور حفلة تنكرية لحفلة عيد الهالوين ويتم القبض عليه بعد أن اتهمه مدير المكان بأنه يتعمد مضايقتها.

إنجي (جيهان الشماشرجي) تكتشف خيانة كريم لها (صدقي صخر) بعد أن شاهدته مع فتاة أخرى.

مسلسل كامل العدد بلس ١ يعرض حصريا على قناة on ، وقناة on دراما.

ملخص الأحداث:
يتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي.. يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال المسلسل:
مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

كامل العدد مسلسل كامل العدد كامل العدد 1 مسلسل كامل العدد 1 دينا الشربيني اسعاد يونس ميمي جمال

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يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

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