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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من أرض الواقع.. مؤلفة مسلسل كامل العدد: نعرض حالة اجتماعية موجودة

كامل العدد
كامل العدد

قالت رنا ابو الريش، مؤلفة مسلسل كامل العدد، إننا نريد عرض قصص حقيقية من أرض الواقع تقنع المشاهدين وتكون شبه الناس ويتواصل مع أحداثها التي تحكي عنه وعن تفاصيل حياته. 


وأضافت « أبو الريش » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" الذي قدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن المسلسل يحكي عن التفاصيل الحياتية للناس بكل تناقضاته بمختلف الأعمار .


وأشارت مؤلفة مسلسل كامل العدد، إلى أننا نعرض حالة اجتماعية موجودة في المجتمع الحالي، منوها إلى أن يوجد اسر كثيرة متفاعلة مع المسلسل لأنه يحكي عن الجدود والأب والأم والأطفال وكل هؤلاء بكل مشاكلهم المختلفة.
 



 

كامل العدد رنا ابو الريش

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