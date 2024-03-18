عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| أول تعليق من مسلم بعد فسخ خطوبته .. ظهور حلا شيحه

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن مسلم:

 

خلصت خلاص .. أول تعليق من مسلم بعد فسخ خطوبته

علق المطرب مسلم، على فسخ خطوبته من يارا تامر، بعد أيام قليلة من الخطوبة.

وكتب مسلم عبر صفحته على "إنستجرام: «خلصت خلاص».

 

طارق النهري: تعلمت ملامح الشر من منطقتى

قال الفنان طارق النهري إنه تعلم ملامح أدوار الشر من منطقته التي تربى فيها وشاهد فيها أشرارًا عديدين.

 

في أول لقاء بعد الاعتزال.. حلا شيحة تكشف أسرارها مع منى عبدالوهاب

تستضيف الليلة الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامجها الرمضاني، «ع المسرح»، والمُذاع عبر 3 شاشات وهم «الفضائية المصرية» و«الحياة» و«cbc» بجانب عرضه على منصة WATCH IT.

 

كل حاجة بانت.. مطرب المهرجانات مسلم يفسخ خطبته بعد 18 يوما

أعلن مطرب المهرجانات مسلم، عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، فسخ خطبته من يارا تامر، بعد نحو 18 يوما من الاحتفال بالخطبة.

مسلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

مصر تعبر الأزمة.. 56 مليار دولار تعالج أوجاع الاقتصاد|وهدية ثمينة في أبريل

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

مركز المناخ: سقوط أمطار مع هبات رياح قوية بتلك المناطق خلال ساعات

خبير تحكيمي يعلق على رسالة كهربا لمجدي عبد الغني في «رامز جاب من الآخر»

5 أيام متتالية.. موعد إجازة عيد الفطر 2024

تحرك عاجل من التعليم لحماية الطلاب والمعلمين بالمدارس من مخاطر الأمطار|تفاصيل

موضوعات متعلقة

بيت الرفاعي الحلقة 8 .. أمير كرارة يبحث عن براءته من قتل والده

مسلسل الصديقات الحلقة 8.. فاطمة تنتقم للفتاة من حبيبها الجزار

خلصت خلاص .. أول تعليق من مسلم بعد فسخ خطوبته

مسلسل العتاولة الحلقة 8 .. نصار ينقذ ابنه من الحريق ويقوم بعملية سرقة جديدة

الكبير أوي 8 الحلقة 8.. الشرطة تطارد حزلقوم وعصابته بعد اقتحامهم للبنك

عدد من إصابات الاختناقات .. التفاصيل الكاملة لحريق مسلسل جودر

أحمد حلمي لعمرو أديب: أول حب في حياتي كانت خالة واحد صاحبي

أبطال للأذكياء فقط يواصلون التصوير والعرض 15 رمضان

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الأرجنتين بشأن ليونيل ميسي

تقارير: محادثات بين أبل وجوجل من أجل صفقة كبرى للذكاء الاصطناعي

5 أيام متتالية.. موعد إجازة عيد الفطر 2024

غدا.. عدلي القيعي أمام المحكمة والسبب مفاجأة.. التفاصيل الكاملة

فتح عينيه| أحمد رفعت بره الغيبوبة.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

هل الرشوة تجوز عند الاضطرار؟ رد حاسم من الدكتور علي جمعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل حاجة بانت بدري | بعد فسخ الخطوبة .. شاهد صور جمعت مسلم ويارا تامر

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

مسلسل صدفة الحلقة 8| فراس سعيد يحاول قتل خالد الصاوي.. وريهام حجاج تتعرض للخطف

بعد أزمة أروى جودة .. تعرف على أسباب مرضها

فيديو

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

متفقناش على كسر مضاعف.. إعلامي شهير يهدد بمقاضاة رامز جلال

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ