أخبار الفن| أول تعليق من مسلم بعد فسخ خطوبته .. ظهور حلا شيحه

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن مسلم:

علق المطرب مسلم، على فسخ خطوبته من يارا تامر، بعد أيام قليلة من الخطوبة.

وكتب مسلم عبر صفحته على "إنستجرام: «خلصت خلاص».

قال الفنان طارق النهري إنه تعلم ملامح أدوار الشر من منطقته التي تربى فيها وشاهد فيها أشرارًا عديدين.

تستضيف الليلة الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامجها الرمضاني، «ع المسرح»، والمُذاع عبر 3 شاشات وهم «الفضائية المصرية» و«الحياة» و«cbc» بجانب عرضه على منصة WATCH IT.

أعلن مطرب المهرجانات مسلم، عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، فسخ خطبته من يارا تامر، بعد نحو 18 يوما من الاحتفال بالخطبة.