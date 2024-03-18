كل حاجة بانت.. مطرب المهرجانات مسلم يفسخ خطبته بعد 18 يوما

أعلن مطرب المهرجانات مسلم، عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، فسخ خطبته من يارا تامر، بعد نحو 18 يوما من الاحتفال بالخطبة.

وكتب مسلم عبر ستوري إنستجرام: «خلصت يا جماعة»، وقام بحذف صور خطوبته من يارا عبر إنستجرام.

وقال مسلم: «الخطوبة خلصت خلاص.. وهي طلعت غير المتوقع»، مشيرا إلى أن سبب فسخ خطبته هي عدم التفاهم، وتم الانفصال بكل احترام.

تعليق مسلم

تعليق يارا

فيما علقت يارا تامر على فسخ خطبتها من مسلم، وكتبت يارا عبر ستوري إنستجرام: «الحمد لله إن كل حاجة بانت بدري.. جت بسيطة» وتبعتها بتعليق آخر: «عقول فارغة، أنفس مريضة، تطفلات غبية، مشاعر كاذبة، ناس محبين للكلام المستهلك، مجتمع غبي ومقرف».

تعليق يارا

تعليق يارا

خطوبة مسلم

وكان احتفل المطرب مسلم، بحفل خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني وسط حضور عدد كبير من أصدقائه المقربين.



كما حضر أيضا الحفل عددا من أصدقاء مسلم من داخل الوسط الفني وعلى رأسهم مطرب المهرجانات عنبة.





طلاق مسلم وميكا البغدادي

وكان مسلم أعلن طلاقه عن زوجته وأم أولاده ميكا البغدادي شهر ديسمبر الماضى، بعد خلافات أسرية وقعت بينهما.

مسلم يعلن طلاقه

ونشر مسلم تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى انفصاله رسميا عن زوجته ميكا البغدادي.

وقال مسلم “الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن”.