تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان لتاسع أيام شهر رمضان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان الفجر فى أسوان لصباح الثلاثاء تاسع أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين.

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى أسوان اليوم الثلاثاء الموافق 19/3/2024 فى تمام الساعة الرابعة وواحد وثلاثون دقيقة ( 04:31 ص ).

أذان الفجر

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء الموافق 19/3/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:31 صباحاً.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:53 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:56 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:22 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:12 مساءً.