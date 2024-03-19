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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان لتاسع أيام شهر رمضان

أذان الفجر في أسوان
أذان الفجر في أسوان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان الفجر فى أسوان لصباح الثلاثاء تاسع أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى أسوان اليوم الثلاثاء الموافق 19/3/2024 فى تمام الساعة الرابعة وواحد وثلاثون دقيقة ( 04:31 ص ).

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أذان الفجر 

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء الموافق 19/3/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:31 صباحاً. 

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:53 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:56 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:22 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:12 مساءً.

 

 

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