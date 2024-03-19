فوز مديرية التربية والتعليم بأسوان بمركزين في مسابقة المكتبات النموذجية

فازت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان بالمركزين الأول والثانى فى مسابقة المكتبات النموذجية.

وتقدم المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بالتهنئة للمدارس الفائزة على مستوى الجمهورية فى مسابقة المكتبات النموذجية للعام الدراسى 2024 /2023.

فوز

وهى "مدرسة توشكى غرب الابتدائية المشتركة بإدارة نصر النوبة التعليمية، لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية مرحلة ابتدائية ومدرسة العوضلاب الإعدادية المشتركة بإدارة إدفو التعليمية لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية مرحلة إعدادية.

ومدرسة أحمد طه حسين الثانوية المشتركة بإدارة أسوان التعليمية لفوزها بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية مرحلة ثانوية".

وقدم وكيل الوزارة التهنئة لـ"الدكتور محمد السنوسى مدير عام الخدمات التربوية، وسناء عبدالشكور موجه عام المكتبات، والتهنئة لـ"أخصائى المكتبات" بالمدارس الفائزة، لجهودهم المبذول فى الوصول لهذا التميز، متمنياً لهم مزيد من التألق والنجاح.