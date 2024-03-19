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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: حلول جذرية لأى مشاكل أو مطالب بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة وضع الحلول الجذرية لأى مشاكل أو مطالب تمس المواطن الأسوانى، خاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، على أن يتم التعامل برؤية مستنيرة ومبتكرة لتلافى تكرارها مرة أخرى

وأوضح المحافظ أنه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية، والشركات الكبرى، تم وضع منهجية علمية بفكر متطور ومتميز لتصبح حلول جذرية لتلبية المطالب الجماهيرية، وتقديم الخدمات بجودة عالية، وهو النهج الذى نسير عليه فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال تنفيذ خطة الإحلال والتجديد للبنية التحتية للقضاء على أى مشاكل أو شكاوى متعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى، وبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين.

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الحلول الجذرية

جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان المسئولين بقطاع بالهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بحضور اللواء ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد. 

وقد وجه المحافظ باتخاذ إجراءات عاجلة من المسئولين بالمحليات والشركة لاقتحام المشاكل، ووضع الحلول السريعة لها حتى يشعر المواطن بما يتم بذله من جهود بناءة تصب فى صالحه، ويجنى ثمار ذلك على أرض الواقع.

وأضاف اللواء أشرف عطية أنه بالتوازى مع ذلك يتم العمل على قدم وساق بالمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مختلف قطاعات العمل العام، وتوجد توجيهات مشددة بسحب الأعمال واتخاذ الإجراءات الرادعة مع أى شركة متقاعسة لا تلتزم بالبرامج الزمنية لسرعة تشغيل هذه المشروعات سواء كانت فى قطاعات البنية التحتية والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية، بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع.

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