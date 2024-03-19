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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يتجاهل المميزين ويختار بالمجاملات.. رضا عبد العال يفتح النار على حسام حسن

حسام حسن
حسام حسن

وجَهَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق انتقادات لاذعة إلى حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بعد اختياراته لقائمة الفراعنة لبطولة كأس العاصمة الإدارية الودية في نسختها الأولى بمشاركة منتخبات كرواتيا، تونس، ونيوزلندا.

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وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN":

اختيارات حسام حسن غير مبررة، ومليئة بالمجاملات، ولا أعلم سبب انضمام أحمد حجازي بعد تراجع مستواه في الآونة الأخيرة وظهوره بشكل متواضع في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية بكوت ديفوار، بالإضافة إلى عدم ضم العديد من اللاعبين المميزين في بطولة الدوري مثل أحمد هاني ومحمد توني من سيراميكا كليوباترا، عمرو قلاوة من سموحة، وغنام محمد لاعب وسط مودرن فيوتشر، وغيرهم من اللاعبين.

وأضاف: حسام حسن يعمل في المجال التدريبي منذ أكثر من 15 عامًا، ولم يحقق أي بطولات كمدير فني، وتاريخه كلاعب ليس له علاقة بالتدريب، وأطالبه بعدم الدخول في صدامات مع النجوم أو تصفية الحسابات مع بعض اللاعبين والنظر إلى المصلحة العامة للمنتخب.

حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني كأس العاصمة الإدارية سيراميكا كليوباترا الإعلامي محمد فاروق

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