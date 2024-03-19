هاني حتحوت: نحن بحاجة إلى تصفية الأجواء بين حسام حسن ومحمد صلاح.. فيديو

أعرب الإعلامي هاني حتحوت عن رغبته في إرساء حالة هدوء داخل منتخب مصر، وتنقية الأجواء بين قائد المنتخب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «نحن بحاجة إلى هدوء وتصفية أجواء بين حسام حسن ومحمد صلاح».

وأردف قائلًا: «كلنا في مركب واحد.. محمد صلاح يخدم المنتخب وكذلك حسام حسن سيخدم المنتخب».

وتابع حتحوت: «حجم محمد صلاح كبير وحجم منتخب مصر كبير أيضًا، ولا بد أن نصل إلى أرض صلبة كي يتماسك منتخب مصر ويستفيد من كل عناصره سواء محمد صلاح أو أحدث لاعب منضم للمنتخب».

وأكد حتحوت أن أهم شيء الآن هو في معسكر شهر يونيو، وليس المعسكر الحالي، في إشارة منه إلى مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المهمتين في مشوار منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.