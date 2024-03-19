تعهد بإعادة بناءها.. رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف: أتمنى الذهاب إلى غزة قريبا

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف، محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، عن آمله في أن يتمكن من الذهاب إلى غزة في أقرب وقت.

ووفقا لشبكة "العربية"، تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف، في حوار شامل مع وكالة أنباء العالم العربي، بإعادة بناء غزة كمركز حضاري مستدام.

وأعرب عن ثقته في اجتياز المرحلة الحالية في ظل الدمار والخراب الذي أحدثته الحرب في غزة.

وشدد مصطفى على أنه لن يكون هناك تسامح مطلقا مع أي فساد في مؤسسات الدولة الفلسطينية؛ مؤكدا أن إصلاح مؤسسات السلطة ضرورة وطنية.

وأضاف: "سأقدم تشكيلة الحكومة في الوقت القانوني".

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف بالقول أن خططه تتضمن "إصلاحات جدية تشمل العديد من المجالات، قائلا "نسعى لتحسين المعايير المالية وتحقيق الشفافية وتعزيز الإيرادات وترشيد المصروفات وتطوير التعليم وكافة الخدمات وفي مقدمتها الصحية، والحد من الإجراءات البيروقراطية وتقوية سيادة القانون وتعزيز سيادة القانون واستقلاليته ومكافحة الفساد والتأكيد على حقوق الإنسان وحرية التعبير وتعزيز دور المجتمع المدني والهيئات الرقابية والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية".