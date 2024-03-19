حسام المندوه معلقا على بيع زيزو وضم رمضان صبحى: كل شيء وارد

علق حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك على إمكانية رحيل أحمد سيد "زيزو" صانع ألعاب الفريق للاحتراف والاستفادة منه ماديا قائلا " كل شىء وارد ومطروح لتحسين موارد النادى ولكن لا أفضل الحديث عن المستقبل".

وأوضح حسام المندوه خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " جميع اللاعبين فى التفكير لضمهم إلى الزمالك من ضمنهم رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز و عودة المغربى أشرف بن شرفى".

وأضاف حسام المندوه قائلا" أنه كان من الممكن عدم الحصول على غرامة محمود عبد المنعم كهربا حيث القضية استمرّت منذ ٥ سنوات والمسؤول عن هذا الأمر حسين لبيب رئيس النادى حيث الملف بالكامل من اختصاصه وزيارة مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب ساهم فى إنهاء الأمر دون التفريط فى جنية واحد فقط".

وتابع حسام المندوه قائلا " قمنا بالتعاقد مع لاعبين جيدين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وذلك بسبب المنافسة القوية فى البطولات المحلية والأفريقية وكان من ضمنهم مواجهة الأهلى فى نهائى كأس مصر ".

وأختتم حسام المندوه حديثة قائلا " عبدالله السعيد وشيكابالا وجودهم مهم فى الملعب ولكن الفريق ليس الثنائي فقط ونعمل على تكوين فريق قوى قادر على حصد البطولات".