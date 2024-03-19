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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل وفدا من طلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

 
استقبلت هيئة النيابة الإدارية وفدًا من طلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس برفقة  الدكتور عمر رمضان، مدرس القانون الجنائي ومدير المحكمة التدريبية بالكلية، وذلك في إطار تعريف الطلاب برسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد.

 

يأتى ذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين كلية الحقوق وهيئة النيابة الإدارية، وتحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، و المستشار الجليل حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، و الدكتور محمد صافي ، عميد الكلية.

وفي مستهل الزيارة استمع الوفد لمحاضرة تعريفية حول نشأة النيابة الإدارية كهيئة قضائية ضمن منظومة العدالة المصرية، والبناء التنظيمي للنيابة الإدارية ودورها الهام في مكافحة الفساد المالي والإداري، مع استعراض لأبرز القضايا التي باشرت تحقيقها النيابة الإدارية، وأعقب ذلك جولة تفقدية لمبنى رئاسة الهيئة، التقى فيها الوفد بعدد من السادة المستشارين بالإدارات المركزية والوحدات المتخصصة، استمعوا خلالها لطبيعة عمل تلك الإدارات والوحدات.

واختتم اللقاء بصورة تذكارية للوفد مع معالي المستشار الجليل حافظ عباس ، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وتتقدم كلية الحقوق جامعة عين شمس عميدا ووكلاء وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بخالص الشكر والتقدير لإبنها البار وأحد خريجيها البارزين النابهين معالى المستشار الجليل حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الدعم اللامحدود الذى يقدمه سيادته للكلية وجميع منسوبيها.

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