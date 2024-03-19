محافظ قنا: 75 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

صرح محافظ قنا أشرف الداودي بأنه تم تمويل 1305 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بإجمالي مبلغ 75 مليونا و593 ألفا و982 جنيها، بتمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.



وأضاف الداودي، أنه تم تمويل 24 مشروعا صغيرا بمبلغ 37 مليونا و753 ألفا و202 جنيه، وفرت 415 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات متناهية الصغر 1281 مشروعا بتمويل قدره 37 مليونا و840 ألفا و780 جنيها، وفرت 2406 فرص عمل، مشيرا إلى أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه الدولة اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لما لها من دور كبير في دفع عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.

