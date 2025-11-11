توجيه وزاري بتطبيق الحد الأدنى للأجور على عمالة المقاول.. النقابة العامة تشيد

أشاد المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، بالتكليفات العاجلة التي أصدرها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لضمان حصول عمالة المقاول على مستحقاتهم المالية وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن هذا القرار جاء بمثابة رسالة طمأنينة وعدالة وإنصاف لكل العاملين بنظام المقاول في قطاع البترول.

وقال نقيب البترول، إن قرار الوزير يعكس حرص القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في جميع مواقع الإنتاج، مؤكدًا أن وزارة البترول تواصل أداء دورها الرائد في رعاية العنصر البشري ودعمه كأحد أهم ركائز التنمية.

ووصف عباس صابر قرار المهندس كريم بدوي، بأنه خطوة تاريخية نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن شريحة واسعة من العمال، الذين يمثلون جزءًا أصيلًا ومنتجًا في منظومة العمل البترولي، مشيرًا إلى أن القرار ينهي سنوات من المعاناة لهذه الشريحة الأساسية التى يعتمد عليها القطاع في مختلف أنشطة الإنتاج والخدمات.

وأضاف أن إصدار القرار لم يكن مجرد إجراء إداري لتطبيق القانون، بل هو موقف إنساني ورسالة دعم واضحة تؤكد أن كرامة العامل وحقه في أجر عادل على رأس أولويات وزير البترول، لما يمثله ذلك من ضمان لدخل كريم وتحسين مباشر في مستوى المعيشة، بما يسهم في زيادة الولاء والانتماء والاستقرار داخل بيئة العمل.

ووجه نقيب البترول رسالة شكر وتقدير إلى المهندس كريم بدوي، مؤكدًا أن استجابته السريعة لهذا المطلب الجوهري تجسد نهجًا جديدًا في القيادة القريبة من العاملين، القادرة على الاستماع إلى مشاكلهم والعمل الفوري على حلها، مشيرًا إلى أن هذا القرار صنع حالة من البهجة والسعادة في قلوب كل العاملين بنظام المقاول بالقطاع.

واختتم رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول تصريحه، بالتأكيد أن هذا القرار يأتي استكمالًا لسلسلة من القرارات التي أصدرها الوزير الإنسان المهندس كريم بدوي، والتي شملت جميع العاملين دون استثناء، ليصبح بحق صانعًا للسعادة في قلوب أبناء قطاع البترول.