قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يقدم التعازي للرئيس الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي
الزمالك يرسل شكواه لـ الانضباط ضد زيزو في أزمة منصة السوبر
الذهب يعاود الارتفاع.. وتوقع بالوصول لقمم سعرية جديدة
مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور
وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية
أبو مازن: قريبون من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالدقي
إقبال كثيف بالجيزة في الساعات الأخيرة لانتخابات مجلس النواب
الوطنية للانتخابات: دوائر بـ 11 محافظة تلجأ إلى احتياطي بطاقات الاقتراع
آخر موعد سداد رسوم حج القرعة 2026 والمستندات المطلوبة كاملة
أول لقطات من حفل زفاف هايدي موسى ومحمد غانم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توجيه وزاري بتطبيق الحد الأدنى للأجور على عمالة المقاول.. النقابة العامة تشيد

كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية
كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية
الديب أبوعلي

أشاد المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، بالتكليفات العاجلة التي أصدرها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لضمان حصول عمالة المقاول على مستحقاتهم المالية وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن هذا القرار جاء بمثابة رسالة طمأنينة وعدالة وإنصاف لكل العاملين بنظام المقاول في قطاع البترول.

وقال نقيب البترول، إن قرار الوزير يعكس حرص القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في جميع مواقع الإنتاج، مؤكدًا أن وزارة البترول تواصل أداء دورها الرائد في رعاية العنصر البشري ودعمه كأحد أهم ركائز التنمية.

ووصف عباس صابر قرار المهندس كريم بدوي، بأنه خطوة تاريخية نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن شريحة واسعة من العمال، الذين يمثلون جزءًا أصيلًا ومنتجًا في منظومة العمل البترولي، مشيرًا إلى أن القرار ينهي سنوات من المعاناة لهذه الشريحة الأساسية التى يعتمد عليها القطاع في مختلف أنشطة الإنتاج والخدمات.

وأضاف أن إصدار القرار لم يكن مجرد إجراء إداري لتطبيق القانون، بل هو موقف إنساني ورسالة دعم واضحة تؤكد أن كرامة العامل وحقه في أجر عادل على رأس أولويات وزير البترول، لما يمثله ذلك من ضمان لدخل كريم وتحسين مباشر في مستوى المعيشة، بما يسهم في زيادة الولاء والانتماء والاستقرار داخل بيئة العمل.

ووجه نقيب البترول رسالة شكر وتقدير إلى المهندس كريم بدوي، مؤكدًا أن استجابته السريعة لهذا المطلب الجوهري تجسد نهجًا جديدًا في القيادة القريبة من العاملين، القادرة على الاستماع إلى مشاكلهم والعمل الفوري على حلها، مشيرًا إلى أن هذا القرار صنع حالة من البهجة والسعادة في قلوب كل العاملين بنظام المقاول بالقطاع.

واختتم رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول تصريحه، بالتأكيد أن هذا القرار يأتي استكمالًا لسلسلة من القرارات التي أصدرها الوزير الإنسان المهندس كريم بدوي، والتي شملت جميع العاملين دون استثناء، ليصبح بحق صانعًا للسعادة في قلوب أبناء قطاع البترول.

الحد الأدنى للأجور تطبيق الحد الأدنى للأجور عمالة المقاول المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية النقابة العامة للعاملين بالبترول نقيب البترول الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

ياسمين الخطيب - عبدالله رشدي

كان هيخرجني من الملة.. زوجة عبدالله رشدي تكشف تفاصيل إنكاره لابنته

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

ترشيحاتنا

البروفيسور جيفري ساكس

البروفيسور جيفري ساكس يشيد بجمال الجامع الأزهر وتفرّده وخصوصية

الشيخ عبد الفتاح محمود الشعشاعي

عبد الفتاح الشعشاعي .. أول من تلا القرآن في الحرمين بمكبرات الصوت.. 20 معلومة في ذكرى رحيله

آيات علاج الاكتئاب بالقرآن

آيات علاج الاكتئاب بالقرآن.. رددها تزيل القلق والهم وتشرح الصدر

بالصور

بالتقاط الصور.. عائلة تصطحب أطفالها أثناء الإدلاء بأصواتهم في لجنة المعهد الديني الابتدائي بإمبابة

إنتخابات مجلس النواب 2025
إنتخابات مجلس النواب 2025
إنتخابات مجلس النواب 2025

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور

مسيرة حزب الجبهة الوطنية
مسيرة حزب الجبهة الوطنية
مسيرة حزب الجبهة الوطنية

أخبار السيارات | سعر تويوتا هايلوكس 2026 .. والكشف عن نيسان نافارا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد